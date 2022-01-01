EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı - Haberler
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EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı

EGO otobüsü otomobillerin üzerine devrildi, 16 kişi yaralandı
AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Ankara'da EGO otobüsünün karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Ankara'da EGO otobüsünün karşı şeride geçerek devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 515 hat numaralı Fatih-Sıhhiye seferini yapan Fikret Özbek idaresindeki 06 BS 9537 plakalı otobüs, Yenimahalle Rajiv Gandhi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, trafik ışığında bekleyen otomobillerin üzerine devrildi.

Otobüste bulunan yolculardan 12'si ile otomobillerdeki 4 kişi yaralandı.

Bu arada, otobüsün altında kalan Barış Z. yönetimindeki 06 SBM 63 plakalı otomobilde bulunan ikisi çocuk dört kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Bu arada otobüste meydana gelen kısa süreli yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.

4 otomobilin hasar gördüğü kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri

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