Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu
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Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

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ABD'de cinsel hayatlarını renklendirmek isteyen çiftin eğlencesi hastanede bitti. Partnerinin üzerine, erittiği yüksek sıcaklıktaki jelatin katkılı lastik şekeri döken adam adeta kabusu yaşadı. Vücudunda 3. dereceden yanık oluşan ve hastaneye kaldırılan kadının iyileşmesi aylar sürerken, hala göğsünde fantezi girişiminin izlerini taşıyor.

TLC kanalına konuşan Josi ve Michael çiftinin aslında tek istedikleri cinsel hayatlarına biraz heyecan katmaktı. Ancak bu heyecan arayışı kısa süre içerisinde yerini dehşet anlarına bıraktı.

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

FANTEZİ PEŞİNDE KOŞARKEN KABUSU YAŞADI

Micheal, fantezi için bir paket jelatin katkılı lastik şekerlemeyi eritti. Daha sonra erimiş haldeki sıcak şekeri Josi'nin göğsüne döktü. O sırada çiftin dünyası aniden tepetaklak oldu.

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

İYİLEŞMESİ AYLAR SÜRDÜ

Müthiş bir acıyla yerinden fırlayan Josi soluğu hastanede aldı. Vücudunda 3. dereceden yanık olan Josi'nin iyileşmesi aylar sürdü. Genç kadın hala göğsünde o 'fantezi girişiminin' izini taşıyor.

Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu

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Haber Yorumları (3)
HASAN: türk halkının merak ettigi haberler bunlar ver bunları haber diye türkiyede her yer çiçek acar uyuşturucu degil bu haberlerele millet kafa buluyor
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CRAZY: Derdiniz neki
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AKIL YOKSA: Cefasını beden çeker !
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500
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