Eğlence mekanını kundaklayan 2 kişi yakalandı (2)
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eğlence mekanını kundaklayan Samet İslam Şahin (25) ile Ömer Berkay Dikmen (20) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eğlence mekanını kundaklayan Samet İslam Şahin (25) ile Ömer Berkay Dikmen (20) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan