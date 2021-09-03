Eğlence mekanını kundaklayan 2 kişi yakalandı (2)
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Eğlence mekanını kundaklayan 2 kişi yakalandı (2)

Eğlence mekanını kundaklayan 2 kişi yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDISamsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eğlence mekanını kundaklayan Samet İslam Şahin (25) ile Ömer Berkay Dikmen (20) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde eğlence mekanını kundaklayan Samet İslam Şahin (25) ile Ömer Berkay Dikmen (20) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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