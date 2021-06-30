EĞLENCE MEKANINDA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN VE OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI
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EĞLENCE MEKANINDA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN VE OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI

EĞLENCE MEKANINDA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN VE OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçak ve darp sonucu yaraladı.

Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçak ve darp sonucu yaraladı. Gözaltına alınan Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, parmak izi tespiti için Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüler. Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın parmak izi tespitinin ardından ifadeleri alınacak.

Bu arada olayla ilgili detaylar belli oldu. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu oturdukları restoranda tartıştı. Gürültü üzerine çalışanlar tarafından uyarıldılar. Tartışma devam edince çalışanlardan biri iddiaya göre Furkan Çalıkoğlu'nun kafasında şişe kırıp otelden kaçtı. Çalışanlar ve Furkan Çalıkoğlu arasındaki kavga devam etti. Çalıkoğlu ve Çınar, daha sonra gözaltına alındı.

EĞLENCE MEKANINDA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN VE OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI
EĞLENCE MEKANINDA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN VE OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI
EĞLENCE MEKANINDA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN VE OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Son dakika! Güvenlik kamerası fotoğraflarıyla // Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı
Son dakika! (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ FURKAN ÇALIKOĞLU 7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Son dakika! (Güvenlik kamerası görüntüleriyle) OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR'IN ESKİ SEVGİLİSİ FURKAN ÇALIKOĞLU 7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
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EĞLENCE MEKANINDA DEHŞET SAÇAN SALDIRGAN VE OYUNCU AYŞEGÜL ÇINAR POLİS MERKEZİNDEN ÇIKARILDI - Haberler
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