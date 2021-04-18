Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı
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Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU - Haberler | 3. Sayfa

Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı Fatih'te surların tepesinde çocuklar mahsur kaldı Fatih'te surların tepesine eğlence amaçlı çıkan 5 çocuk inemeyince, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı

Fatih'te surların tepesinde çocuklar mahsur kaldı

İSTANBUL - Fatih'te surların tepesine eğlence amaçlı çıkan 5 çocuk inemeyince, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Fatih Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan Edirnekapı surlarında saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence amaçlı sık sık surların tepesinde çıkan çocuklar bu sefer inemeyince mahsur kaldı. Çocukların paniklediğini gören bir vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerin gelen itfaiye ekipleri merdiven aracıyla surların tepesine çıkarak mahsur kalan 5 çocuğu herhangi bir yara almadan kurtardı.

"Ailelerinin sahip çıkmadığı çocuklar var"

Olayı görerek ihbarda bulunan Bünyamin Başak, "Mahallede bilinçsiz çocuklar var. Ailelerinin sahip çıkmadığı çocuklar var. Surların üzerine tırmanıyorlar. Örümcek gibi tırmandılar ama yaşları küçük olduğu için inemediler. Panik halinde seslerini duyunca itfaiyeyi arayıp yardım istedim. Sağ olsunlar arkadaşlar da kırmayıp en kısa sürede bölgeye intikal ettiler. Çocuklar da çok şükür herhangi bir olumsuzluk olmadı. Her taraf kapalı ve kilitle ama çocukların surlara çıkmasına engel olamıyoruz. Sık sık oluyor. Nöbetteyiz, 7/24 çalışıyoruz. Gelen itfaiyeci arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Arkadaşları gördüğümüzde çıkmamaları için uyarıyoruz ama buna rağmen engel olamıyoruz" dedi.

Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı
Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı
Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı
Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı
Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı
Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı
Eğlence amaçlı surların tepesine çıkan çocuklar mahsur kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

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