Eğitimciler Avrupa'da Yetişkin Eğitimini Araştıracak

Samsun'da 12 eğitimci, Erasmus Plus K-104 Projesi kapsamında Avrupa ülkelerine gidecek.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak Erasmus Plus K-104 Projesi'ne başvurduklarını söyledi.

Projelerinin onaylanmasıyla bazı Avrupa ülkelerine gideceklerini belirten Şahin, "Önce Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceğiz. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Özdemir, ben, bir müdür yardımcısı ve 3 öğretmen arkadaşımız, Atakum, İlkadım ve Canik halk eğitim merkezlerinden 6 arkadaşımızla 12 kişi olacağız." dedi.

Belçika'nın ardından Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka ve Finlandiya'ya da seyahat edeceklerini anlatan Şahin, "Yetişkin eğitimlerinde Avrupa ülkeleri nasıl uygulamalarda bulunuyor, bunları takip etme şansına sahip olacağız. Projemiz 12 gün sürecek. Burada da yapılabilecek eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığımıza rapor halinde sunacağız. Bakanlığımızın uygun görmesi durumunda hayata geçirilebilecek eğitimler varsa bu eğitimler Türkiye'de de uygulanacak." diye konuştu.