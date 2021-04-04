Eğitimciler aşılamada öncelik bekliyor
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Eğitimciler aşılamada öncelik bekliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eğitimciler aşılamada öncelik bekliyor

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Yüksek risk gurubunda yer alan eğitimcilerin öncelikle aşılanması gerektiği söyledi.

Eğitim Bir Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk, Yüksek risk gurubunda yer alan eğitimcilerin öncelikle aşılanması gerektiği söyledi. Başkan Çabuk, "Uzaktan eğitime son verilmesi-yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte öğretmenlerin-eğitim çalışanlarının riski artmıştır" dedi.

Başkan Çabuk yayımladığı basın bülteni ile Türkiye, güçlü sağlık-sosyal güvenlik sistemiyle, salgın ile mücadelede vatandaşlarına maliyet üretmeden başarı grafiğini yüksek tutan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Virüse karşı koruma sağlayan aşıların uygulanmasında, ortaya konan planlamayı ve sıralamayı, genel itibariyle kriz yönetimine ve olması gerekene uygun olduğu kanaatindeyiz. Bu kapsamda, korona virüsle mücadelede ön safta olan sağlık çalışanlarının ve yüksek risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların, aşılanması doğru ve gerekli olduğu herkesin ortak kanaatidir. Uzaktan eğitime son verilmesi-yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte öğretmenlerin-eğitim çalışanlarının riski artmıştır. Öncelikli aşılanması gereken gruplar arasında eğitimcilerin sayılmasının zarureti ortadadır. Bu nedenle hem eğitim çalışanlarının korunması hem de eğitim çalışanları kaynaklı bulaşı riskinin azaltılması amacıyla; öğretmenlere/eğitim çalışanlarına aşı konusunda öncelik verilmesi, virüsle mücadelede takdiri olmaktan çıkıp, zorunlu hale gelmiştir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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