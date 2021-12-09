EĞİTİMCİ-YAZAR SALİH UYAN İLE ONLİNE SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ERZİNCAN (Habermetre) - "Candır Kitap Can, Hep Birlikte Okuyor Erzincan" projesi kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi olarak etkinliklere hız kesmeden devam ediyoruz. Projemizin diğer ayağı olan Online Yazar Söyleşileri ile ilimizdeki ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrencilerimizi yazarlarla online platformda bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda yazarımızın önceden özel olarak isme imzalı kitabını öğrencilerimize ulaştırılmasını sağlıyoruz. Bu çerçevede Eğitimci-Yazar Salih UYAN ile 8 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 19: 00 Mehmetçik Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Şehit Salih Zengin Ortaokulu ve Ulalar 75. Yıl Bayrak Ortaokulu öğrencileti, zoom platformu üzerinden "Kitaplar ve Onların Serüveni Üzerine" adlı söyleşi ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Söyleşiye, Erzincan İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Arge Birimi Şube Müdürü Sayın Hüseyin EROL, Okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Söyleşi, Erzincan İl Milli Eğitim Strateji Geliştirme Hizmetleri ve Arge Birimi Şube Müdürü Hüseyin Erol'un açılış konuşması ile başladı. Daha sonra söyleşi ARGE birimi öğretmenlerimizden Kübra Tuğçe BİNGÖL'ün koordinatörlüğünde devam etmiş olup, son kısımda da yazarımız öğrencilerin soruları yanıtlanmıştır.

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