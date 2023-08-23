Zonguldak Sahil Konserleri Büyük İlgi Görüyor

Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen sahil konserleri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Tanju Aksu'nun seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. 24 Ağustos Perşembe günü Deniz Karagöz ve Dj. Gürkan'ın sahne alacağı etkinliklerde havadan da görüntüleniyor.

Zonguldak Belediyesi tarafından hayata geçirilen sahil konserleri büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen sahil konserleri vatandaşların ilgisini görmeye devam ediyor. Konserler çerçevesinde Tanju Aksu vatandaşlarla bir araya geldi. Müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşatan Aksu'nun seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Dron ile havadan da görüntülenen etkinlikler çerçevesinde 24 Ağustos Perşembe günü Deniz Karagöz ve Dj. Gürkan'ın sahne alacağı öğrenildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Tüm hemşehrilerimizi müzik ziyafetine ortak olmak için Zonguldak Sahiline bekliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK