Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne Amerikalı Antropolog Ziyareti

Chapel Hill Kuzey Karolina Üniversitesi (University of North Carolina at Chapel Hill) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benjamin Stanley Arbuckle, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ABD'nin önde gelen devlet eğitim ve araştırma üniversitelerinden biri olan Chapel Hill Kuzey Karolina Üniversitesi (University of North Carolina at Chapel Hill) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Benjamin Stanley Arbuckle'ı makamında ağırladı. Ziyarette, ZBEÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanları Doç. Dr. Hamza Ekmen ve Doç. Dr. Fadile Gülden Ekmen de yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özölçer, konuğuyla bir süre sohbet ederek yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Prof. Dr. Benjamin Stanley Arbuckle ise misafirperverliğinden dolayı Rektör Özölçer'e teşekkür etti. Ziyaret iyi niyet temennileri ile sona erdi. - ZONGULDAK