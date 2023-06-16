Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı: 3 milyon 339 bin 309 çocuk okulda değil

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 3 milyon 339 bin 309 çocuğun okulda olmadığını belirtti. Aslan ayrıca, hiçbir kaydı olmayan, açıkta bulunan ve mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilen çocukların bu dönemde okulda bulunmadığını vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre 3 milyon 339 bin 309 çocuğun okulda olmadığını belirtti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı verileri üzerinde yaptığı açıklamada; 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 5-17 yaş aralığındaki okul çağındaki nüfustan 1 milyon 200 bin 892 kişinin hiçbir okul kaydının olmadığını belirtti.

Bu sayıların içerisinde devamsızlık durumu olan öğrencilerin yer almadığını vurgulayan Aslan, 3-4 yaş aralığındaki çocukların da bu verilere dahil edilmediğini ve bu durumu hesaba katarsak sayıların daha da yükseldiğini söyledi.

Aslan ayrıca, hiçbir kaydı olmayan, açıkta bulunan ve mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilen 3 milyon 339 bin 309 çocuğun bu dönemde okulda bulunmadığını vurguladı.