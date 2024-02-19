Üye Girişi
Haberler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı için yapılan kura çekiminde aynı isim iki defa çıktı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, "Zafer Sunkur" ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Görevlinin, "Zafer Sunkur'u okudum mu ben?" dediği duyuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki personel alımı için kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan kura çekiminde "Zafer Sunkur" ismi iki defa çıktı.

KURA ÇEKİMİNDE İLGİNÇ ANLAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde personel alımı için kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan kura çekiminde ilginç anlar yaşandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde ilginç anlar! Kura çekiminde aynı isim iki defa çıktı

AYNI İSİM İKİ DEFA ÇIKTI

Kuradan ilk olarak "Zafer Sunkur" ismi çıktı. Daha sonra yeni bir kağıt açan görevli tekrar Zafer Sunkur ismini anons etti. İki defa aynı ismi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık kameralara yansıdı. Görevlinin, "Zafer Sunkur'u okudum mu ben?" dediği duyuldu.

Haberler.com Haber Merkezi / Turan Yiğittekin - Eğitim

Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada küçük yılan görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada küçük yılan ısırması, rüyada küçük yılan sokması, rüyada küçük yılan öldürmek ne ifade etmekte Rüyada sabun görmek ne anlama gelmektedir? Rüyada sabun almak, rüyada sabunla el yıkamak, rüyada sabun yemek ne ifade eder? Rüyada okula gitmek ne anlama gelmektedir? Rüyada okul görmek, rüyada okulda olduğunu görmek hangi anlama gelmektedir? 20 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 20 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! CHP Esenyurt ve Güngören adayları neden değişti? İşte CHP'nin yeni belediye başkan adayları Fodepar ne demek? Survivor Fodepar anlamı ne? Şaban ayı 13. 14. 15. ne zaman 2024? Bugün Şaban ayının kaçıncı günü ve gecesi 2024? Kopuk final mi yapıyor? Kopuk neden final yapıyor? Everton - Crystal Palace maçı CANLI izle! 19 Şubat Everton - Crystal Palace maçı canlı yayın izle! Başakşehir - Kayserispor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Başakşehir - Kayserispor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Başakşehir - Kayserispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir - Kayserispor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Süper Kupa iptal mi, oynanacak mı, nerede oynanacak? Beşiktaş - Konyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş - Konyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Derrick Köhn Avrupa Ligi'nde oynayabilecek mi (SPARTA PRAG)?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title