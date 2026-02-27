Haberler

Yurt Dışına Görevlendirilecek Öğretmenlerin Sınav Sonuçları Açıklandı

Yurt Dışına Görevlendirilecek Öğretmenlerin Sınav Sonuçları Açıklandı
Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanlığı, yurt dışında görevli öğretmen ve okutmanlar için yapılan mesleki yeterlilik sınavı sonuçlarını açıkladı. Yazılı sınavda başarılı olanların sözlü sınava girmeye hak kazanacağı belirtildi.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Sınavı sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 8 Şubat 2026 tarihinde e-Sınav olarak gerçekleştirilen Yurt Dışında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutmanların Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçları erişime açıldı. Yazılı sınavda başarılı olan aday sayısının üç katı kadar aday, 13-24 Nisan 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'na katılmaya hak kazandı. Mesleki Yeterlilik Sözlü Sınavı'nda başarılı olan adayların iki katı kadar aday ise 11-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Temsil Yeteneği Sınavı'na alınacak. Temsil Yeteneği Sınavı'nda başarılı olan adaylar, belirlenen kontenjanlar dahilinde yurt dışında görevlendirilecek.

