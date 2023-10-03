Yüreğir Belediyesi Üniversite Kazanan Öğrencilere Eğitim Desteği Sağlayacak

Yüreğir Belediyesi Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu yıl üniversiteyi kazanan Yüreğirli öğrencilere 1500 TL eğitim desteği sağlayacağız" dedi.

Yüreğir Belediyesi bu yıl üniversitede 4 yıllık örgün eğitimi kazanan tüm Yüreğirli öğrencilere 1500 TL eğitim desteği verecek. Müjdeyi Kocaispir, sosyal medya hesabından duyurdu.

Yüreğir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yılda üniversite sınavını kazanarak 4 yıllık örgün eğitime yerleşen tüm Yüreğirli öğrencilere eğitim desteği sağlayacak. Bir defaya mahsus 1500 TL'lik eğitim desteğinden kendisi veya ailesi ilçede ikamet eden ve 2023 yılında 4 yıllık lisans eğitimine yerleşmiş olan öğrenciler yararlanacak.

Kocaispir'den Yüreğirli öğrencilere destek

Müjdeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Kocaispir, "Bu yıl üniversitede örgün eğitimi kazanan tüm Yüreğirli öğrencilerimize 1.500 TL eğitim desteği veriyoruz. Üniversite kapılarını araladığınız bu heyecan dolu dönemde, Yüreğir'imizin yetiştirdiği evlatlarımız olarak bizler için gurur kaynağısınız. Eğitiminize destek olmak için her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Başvurular 03-30 Ekim 2023 tarihleri arasında belediyenin resmi web sayfası www.yuregir.bel.tr üzerinden online olarak yapılacak. - ADANA