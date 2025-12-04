Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda dönüş saatine yetişemeyen bir grup öğrenci, otobüsün geç gelmesi nedeniyle mağdur olduklarını göstermek için durakta video çekti.

"OTOBÜS SAATİNDE GELMEDİ"

Görüntülerde öğrencilerin, "Otobüs saatinde gelmedi" diyerek yurt yönetimine tutanak tutulmaması çağrısında bulundukları görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öğrencilerin videosu altında yüzlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı öğrencilere destek verirken, bir kısmı ise yurda dönüş saatleriyle ilgili farklı görüşler dile getirdi.

Görüntülerin altına yapılan bazı yorumlar şöyle: