Yurda geç kalan kız öğrencilerin videosu sosyal medyayı ikiye böldü

Yurda geç kalan öğrenciler, otobüsün gecikmesini kanıtlamak için durakta video çekti. Sosyal medyada viral olan görüntüler, gençlerin yurt saatleri ve özgürlükleri üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Yurda dönüş saatine yetişemeyen bir grup öğrenci, otobüsün geç gelmesi nedeniyle mağdur olduklarını göstermek için durakta video çekti.

"OTOBÜS SAATİNDE GELMEDİ"

Görüntülerde öğrencilerin, "Otobüs saatinde gelmedi" diyerek yurt yönetimine tutanak tutulmaması çağrısında bulundukları görüldü. Video kısa sürede sosyal medyada yayılarak viral oldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Öğrencilerin videosu altında yüzlerce yorum yapıldı. Kullanıcıların bir kısmı öğrencilere destek verirken, bir kısmı ise yurda dönüş saatleriyle ilgili farklı görüşler dile getirdi.

Görüntülerin altına yapılan bazı yorumlar şöyle:

  • Yetişkin insanların saat kaçta geldiğine karışamazsınız.
  • Kocaman insanlar hâlâ dakika hesabı veriyor birilerine.
  • O tutanak tutulacak.
  • Genç bir kızın saat 10'da dışarıda olması maalesef sağlıklı değil.
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıözgün özen :

genç kızları sokakta bırakmak mantıklı değil.nereye gitsin bu kızlar..

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıali tartan:

Sizin özgürlük anlayışınızı s2m

yanıt5
yanıt12
Haber Yorumlarıözgün özen :

bende senin gibi yobazları anladın sen ali

yanıt0
yanıt0
