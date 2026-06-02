'Yunus'a Yolculuk Projesi Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Yunus'a Yolculuk Projesi kapsamında, yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Yunus Emre Haftası etkinliklerinde görev alan öğretmenler katıldı. Proje çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, Yunus Emre İlahileri Korosu'nda görev alan öğretmenlerin özverili katkıları takdir edildi. Ayrıca, öğretmenlere projeye sundukları katkılardan dolayı sertifikaları verildi. - ESKİŞEHİR

