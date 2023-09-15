Yüksekova Fen Lisesi Öğrencileri Okul Binası İstiyor

HAKKARI'nin Yüksekova ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne ait binada 2 yıldır eğitim alan 120 fen lisesi öğrencisi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup göndererek okul binası yapılmasını istedi.

Hakkari'nin yaklaşık 120 bin nüfuslu Yüksekova ilçesinde son 2 yılda 120 öğrenci, LGS sınava girip, her yıl 60 kontenjanı olan Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. Anca Yüksekova Fen Lisesi öğrencileri, kendilerine ait bir bina olmadığı için Esentepe Mahallesi'ndeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne ait binada kendilerine tahsis edilen 2 derslikte eğitim görüyor. Kendilerine ait laboratuvar, atölye ve kütüphaneleri olmadığı için sıkıntı yaşayan 120 öğrenci, binalarının bir an önce yapılması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup yazdı.

Öğrenciler, Yüksekova PTT kargo şirketine gelerek, yazdıkları mektubu buradaki görevlilere verdi. Öğrencilerden Firuze Tuğan, "Büyük bir umut ve heyecanla Yüksekova Fen Lisesi'ne yerleştim. 2'nci yılımız olmasına rağmen kendi okul binamızın olmadığını üzülerek söylüyorum. Sayın Bakanımız, diğer fen lisesi öğrencilerinin sahip olduğu imkanlara biz de sahip olmak istiyoruz. Bunu söylememdeki amacım onların kendi laboratuvarları, spor salonları, atölyeleri, pansiyon binası ve kütüphanesi olan bir binaya sahip olmalarıdır. Bu imkanlara sahip bir okulumuzun olması yönündeki isteğimizi sizlere arz etmek istiyoruz" dedi.