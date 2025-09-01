YÖK'ten Üniversite E-Kayıt Süreci Hakkında Açıklama

Güncelleme:
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite e-kayıt sürecinin detaylarını paylaştı. Kayıt sürecinin 5 Eylül'e kadar devam edeceği belirtildi.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 1 Eylül itibariyle başlayan üniversite e- kayıt sürecine ilişkin bilgilendirme paylaşımında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kayıtlar 5 Eylül'e kadar sürecek; e- kayıtlar ise 3 Eylül'e kadar açık olacak. Müstakbel öğrencilerimiz, yoğun emek ve gayretlerinizin karşılığında alın terinizle kazandığınız programlara kaydınızı yaptırmanızı ve elde ettiğiniz fırsatı iyi değerlendirmenizi öneriyorum. Sizleri üniversitelerimizde, aramızda görmek bizler için büyük bir mutluluk olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
