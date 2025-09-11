YÖK'ten el konulan Bilgi Üniversitesi ile ilgili açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken holding çatısı altında bulunan 121 şirkete el konuldu ve TMSF kayyum olarak atandı. El konulan şirketler arasında Habertürk, Show TV, Bloomberg, Doğa Koleji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi de yer alıyor.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi"

YÖK'TEN BİLGİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin durumuyla alakalı resmi X hesabından açıklama yaptı. Özvar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında holdinge ait şirketlerle birlikte İstanbul Bilgi Üniversitesi de sürece dahil edilmiştir.

"EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK"

Öğretim elemanlarımız, idari personelimiz ve öğrencilerimiz açısından endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam edecektir. Gelişmelerden bütün kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."