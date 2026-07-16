YÖK, depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olan kararın ardından 1 yıl daha uzattı. Bu kapsamda Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler talepleri halinde özel öğrencilikten yararlanmaya devam edecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremzede öğrencilere tanınan özel öğrencilik hakkını 1 yıl daha uzattı.
YÖK, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aldığı kararla depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere talepleri halinde özel öğrencilik verilmesini kararlaştırmıştı. Karar, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 akademik yıllarında geçerli olmuştu.
Yükseköğretim Kurulu, depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için özel öğrencilik hakkının 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi. - ANKARA