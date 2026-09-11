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YÖK’ten akademisyenlerin sosyal medya faaliyetlerine ilişkin açıklama: "Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur"

YÖK’ten akademisyenlerin sosyal medya faaliyetlerine ilişkin açıklama: 'Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur'
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademisyenlerin sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine yönelik kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin, "Kamuoyuna yansıyan görüş yazısı, bir devlet üniversitemizin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından akademisyenlerin sosyal medya ve dijital platformlardaki faaliyetlerine yönelik kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin, "Kamuoyuna yansıyan görüş yazısı, bir devlet üniversitemizin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevaptır. Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur" denildi.

YÖK tarafından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında akademisyenlerin dijital platformlardaki faaliyetlerine ilişkin haber ve değerlendirmeler yer almıştır. Kamuoyuna yansıyan görüş yazısı, bir devlet üniversitemizin başvurusu üzerine Yükseköğretim Kurulunun mevzuat gereği görüş vermeye yetkili makama ilettiği talebe verilen cevaptır. Söz konusu görüş, devlet üniversitelerimizle bilgilendirme amacıyla paylaşılmıştır. Bu konuda Kurulumuz tarafından yapılan yeni bir düzenleme yoktur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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