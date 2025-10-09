YÖK işareti vermişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerle ilgili tarihi değişikliğe yeşil ışık yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükseköğretim sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu.

Erdoğan, üniversitelerin "topluma öncülük etmesi ve güncel sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini" belirterek, eğitim sisteminde köklü bir dönüşümün kapıda olduğuna işaret etti.

"Üniversite toplumun önünde olmalıdır, topluma öncülük etmeli, toplumun güncel sorunlarına çözüm yolları geliştirmelidir. Değilse, asli misyonunu yerine getiremiyor demektir." diyen Erdoğan, yükseköğretimde "uygulamalı eğitim modelinin" yaygınlaştırılacağını, staj uygulamalarının ise iş yeri temelli mesleki eğitime dönüştürüleceğini ifade etti.

"ÜÇ YILDA MEZUNİYET MÜMKÜN OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde ders planlarının sadeleştirileceğini ve öğrencilerin uygulama ile araştırma temelli öğrenme modellerine yönlendirileceğini belirtti.

"Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri de, pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, öğrencilerimize 3 yılda mezun olabilme imkânı sunacak yapısal reformların gündeme alınmasıdır."

ifadelerini kullanan Erdoğan, bu değişikliklerle birlikte Türk yükseköğretim sisteminin hem verimliliğinin artacağını hem de uluslararası standartlarla uyumlu hale geleceğini vurguladı.

İLK AÇIKLAMA YÖK'TEN GELMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), başarılı ve gerekli koşulları sağlayan öğrencilerin lisans eğitimini 3 yılda tamamlayabilmesini hedefleyen bir değişiklik üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.