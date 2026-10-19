YÖK himayesindeki Dijital Üniversite Platformu'nda başvuru süresi 26 Ekim'e uzatıldı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu'nda başvuru süresi uzatıldı. Yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında ücretsiz eğitim imkanı sunan platforma başvurular, 26 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden akademisyenlerin eğitim vereceği platform, katılımcılara üç farklı alanda kendilerini geliştirme fırsatı sunacak. "Yapay Zeka", "Veri Analizi" ve "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere üç okuldan oluşan platformda toplam 16 ders modülü yer alacak. Eğitimler Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri tarafından verilecek.

Başvurular ücretsiz

Yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyenlerin başvurabileceği platformda eğitimler ücretsiz olacak. Dijital Üniversite Platformu'na başvurular, 26 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar www.dijitaluniversiteplatformu.org internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı