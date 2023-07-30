YÖK Heyeti Gambiya'ya Resmi Ziyarette Bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan başkanlığındaki heyet, Gambiya'ya resmi ziyarette bulundu. Heyet, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi. İki ülke arasındaki eğitim işbirliğini güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan başkanlığındaki heyet, yükseköğretim alanındaki ilişkileri güçlendirme hedefiyle Gambiya'ya resmi ziyarette bulundu.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Gündoğan, YÖK Başkan Danışmanı Büyükelçi Mustafa Türker Arı, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuğba Ensari, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tevfik Zeyrek ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Raşit Alemdar'dan oluşan heyet, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Barrow, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek'in de bulunduğu kabulde, Türk yükseköğretim heyetine, eğitim alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, çeşitli alanlarda işbirliği fırsatı oluşturan karşılıklı ziyaretler için teşekkür eden Barrow, heyete, daha fazla Gambiyalının eğitimine olanak sağlamak için uzaktan eğitim programları uygulamayı önerdi.

Banjul Büyükelçisi Bermek de 300'den fazla Gambiyalı öğrencinin Türkiye'de eğitim gördüğünü, 180'in üzerinde öğrencinin de Türkiye'den burs aldığını ifade etti. Bermek, gelecek dönemde burstan yararlananların sayısını artırmayı planladıklarını da kaydetti.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Gündoğan da Cumhurbaşkanı Barrow'a, Türk yükseköğretim sistemi hakkında genel bilgiler aktardı.

Görüşmede ziraat, sağlık, deniz bilimi, teknik ve mesleki eğitim, bilim ve iletişim teknolojileri ile araştırma alanında olası işbirlikleri değerlendirildi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, Cumhurbaşkanı Barrow'a, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanılanların anlatıldığı "Gazi Mecliste O Gece" kitabının İngilizce çevirisini takdim etti.

Yükseköğretim Bakanı Gomez ile görüşme

Heyet, başkent Banjul'da Gambiya Yükseköğretim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Prof. Dr. Pierre Gomez'e de ziyarette bulundu.

Bakan Gomez, ziyarette, geçen aylarda Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübelerinden yararlanmak için cumhurbaşkanının talimatıyla Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsattı.

Türk heyetini de Gambiya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Gomez, bu programla Gambiya ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini, bu işbirliğinin sonucunu merakla beklediklerini dile getirdi.

Görüşmenin ardından, Bakanlık bürokratları ve üniversite yöneticileri ile heyetler arası toplantılar gerçekleştirildi.