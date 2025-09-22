YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde İsrail'in Soykırım Suçları Gündem Olacak

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçları konusunda kampüslerimizde farkındalık yaratmaya kararlıdır. İsrail'in katliamları ve insanlık dışı muameleleri, bu yıl Türk üniversitelerinde düzenlenecek akademik açılış törenleri ve oturumlarında gündem maddesi olacaktır" dedi.

Gazi Üniversitesi Kampüsü'nde düzenlenen 'Türkiye-Polonya Rektörler Forumu'na YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek ile Türk ve Polonyalı rektörler katıldı. Özvar, Gazze'de soykırımın hala devam ettiğini belirterek, "Bu trajik durum üniversiteleri, yükseköğretim kurumlarını, ekonomilerimizi ve daha geniş anlamda toplumsal ilerlemeyi ciddi şekilde etkilemiştir. Öğrenciler ve akademisyenler insani kriz ve diğer acıların özellikle etkisini hissetmişlerdir. Yükseköğretim Kurulu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçları konusunda kampüslerimizde farkındalık yaratmaya kararlıdır. İsrail'in katliamları ve insanlık dışı muameleleri, bu yıl Türk üniversitelerinde düzenlenecek akademik açılış törenleri ve oturumlarında gündem maddesi olacaktır. Türkiye ayrıca uluslararası yükseköğretim camiasını akademik özgürlük ve insan haklarını açık ve güçlü bir şekilde savunmaya çağırmaktadır" dedi.

'TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜLKE'

NATO ortakları olarak Türkiye ve Polonya'nın, şiddeti sona erdirmek için barışın tesisine yönelik çabalara katkıda bulunduğuna dikkat çeken Özvar, "Türk ve Polonya makamlarının Avrupa ve ötesinde daha iyi ve daha güvenli bir gelecek sağlamak için farklı platformlarda sürekli istişarelerde bulunduğunu göz önünde bulundurarak, yükseköğretim alanında iş birliğimizi artırmak hepimizin görevidir. Bu, sadece akademik kaliteyi iyileştirmek için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin durum farkındalığını artırmak için de önemlidir. Bu forumun, her iki ülkenin üniversiteleri tarafından geliştirilecek ve ortaklaşa finanse edilecek dijital devrim ve yapay zeka alanlarındaki belirli projelere dayalı iş birliği potansiyelini ele alacağını umuyorum. Polonya, son yıllarda uluslararası yükseköğretim hareketliliğinde Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülke konumundadır. Buna karşılık olarak, daha fazla Polonyalı öğrencinin Türk üniversitelerini ziyaret etmesi beklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu karşılıklı katkılar, yükseköğretim alanındaki ikili iş birliğimizin hem kapsam hem de içerik açısından istikrarlı bir şekilde genişlediğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'VİZE SORUNUNUN ÇÖZÜLECEĞİNE İNANIYORUM'

Özvar, Erasmus ve akademik hareketliliğin ötesinde, Türkiye ve Polonya'nın bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında da iş birliğini derinleştirdiğini belirterek, "2014 yılında TÜBİTAK ile Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) arasında imzalanan mutabakat anlaşmasından bu yana, çeşitli tematik alanlarda 6 ortak çağrı başlatılmıştır. 2015 ile 2023 yılları arasında 178 ortak proje önerisi sunulmuş, bunlardan 31 proje desteklenmiştir. Türkiye ile Polonya arasındaki ortak projeler, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık bilimleri, enerji, gıda ve tarım ile ileri malzemeler gibi stratejik ve geleceğe yönelik alanlara odaklanmıştır. En son teknolojilerle ilgili atölye çalışmaları ve seminerler gibi ortak eğitim programları aracılığıyla akademik kadro, araştırmacılar ve öğrencilerin kalitesini artırmak da çok önemlidir. Bu ancak hareketlilik yoluyla başarılabilir. Ancak, Şengen bölgesindeki akademik programlara katılan öğrencilerimiz sıkı vize şartlarıyla karşı karşıyadır. Bu vize sorunları nedeniyle, üniversitelerinizin istediğiniz sayıda Türk öğrenciyi kabul edemediğini anlıyorum. Vize sorununun yakın gelecekte çözüleceğine olan inancımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Bakan Kulasek ise, "Günümüz bize ortak zorluklar ve hedefler getiriyor. Bilim ve yükseköğretim bugün toplumların gelişiminde önemli bir rol oynuyor, ekonomik büyümeyi destekliyor ve uluslararası ilişkileri güçlendiriyor. Bu nedenle uluslararası iş birliği sloganlarını pratikte hayata geçirmek çok önemlidir. Bunun pratik bir örneği bugün açılışı yapılan ve umarım gelecekte devam edecek olan bu forumdur" değerlendirmesinde bulundu.