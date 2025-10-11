YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler Barış İçin Sorumluluk Taşıyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Bölgemizin bir barış alanı olmasını arzu ediyoruz. Bu açıdan üniversitelerimize büyük sorumluluklar düşüyor" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 5'inci Türk-Arap Üniversite Rektörleri Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 10-11 Ekim tarihlerinde Tunus'u ziyaret etti. Özvar, Yükseköğretim Kurulu, Arap Üniversiteler Birliği ve Avrasya Üniversiteler Birliği iş birliğiyle Tunus El Menar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, yükseköğretimde fikir alışverişinde bulunmak, küresel dünyada yükseköğretim alanında müşterek konuları ele almak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Kongrenin, yenilikçi ortaklık modellerinin şekillendirilmesi için eşsiz bir zemin sunacağına işaret eden Özvar, ortak sorunların karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle çözümlenebileceğini, bu nedenle bu yılki toplantıya kalabalık bir akademik heyetle katıldıklarını ifade etti. Kongre kapsamında düzenlenecek panellerde ortaya konulacak görüş ve yaklaşımların önümüzdeki dönemdeki çalışmalara önemli girdiler sağlayacağına inandığını belirten Özvar, "Türk ve Arap Üniversiteler Kongresi, akademik dünyada büyük potansiyeli yansıtmaktadır. Aramızda kurulmuş ve kurulacak olan yeni ağlar, bu potansiyelimizi harekete geçirecektir. Bu bağlamda, üniversitelerimizin somut ve ortak araştırma projeleri geliştirmelerine önem atfetmekteyiz" dedi.

Özvar, şöyle devam etti:

"Bölgemizin bir barış alanı olmasını arzu ediyoruz. Bu açıdan üniversitelerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Gelecek nesiller, iş hayatına atılmadan belki de son eğitimlerini üniversitelerimizde almış olacaklar. Bölgemizde barışın tesisi ve sürdürülebilir olması bakımından, tarih bilincine sahip ve sorumluluk duygusu gelişmiş genç nesillerin yetişmesi bakımından üniversitelerimizin önemli roller oynadığını düşünüyoruz."

Kongrenin açılışında Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mondher Belaid, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan, Arap Bilimsel Araştırma Konseyi Başkanı Abdelmajid Ben Amara, Avrasya Üniversiteleri Birliği Başkanı (EURAS) Mustafa Aydın, Arap Üniversiteleri Birliği Genel Sekreteri Amr Ezzat Salama, El Manar Üniversitesi Rektörü Moez Chafra da birer konuşma yaptı.

PANELLERİN MODERATÖRLÜKLERİNİ TÜRK ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİ YAPTI

Kongrede Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş moderatörlüğünde 'Liderlik, Yönetişim ve Stratejik Ortaklıklar', THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er ile Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar moderatörlüğünde 'Uluslararasılaşma, İtibar ve Küresel Katılım', İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu moderatörlüğünde 'Yeşil Üniversiteler ve Sürdürülebilirlik Liderliği' başlıklı paneller düzenlendi. Kongrenin kapanış oturumu ise 'Arap-Türk Akademik İş Birliği: Bölgesel Mükemmellik İçin Ortak Vizyon Oluşturmak' başlığı ile gerçekleştirildi.

TUNUS YÜKSEKÖĞRETİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA BAKANI İLE GÖRÜŞME

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, Tunus Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mondher Belaid ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk ve Tunus üniversiteleri arasında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesine, öğrenci ve akademisyen değişim programlarının güçlendirilmesine ilişkin iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kalındı.

Özvar ve beraberindeki heyet, temasları kapsamında Tunus Büyükelçiği'ni ziyaret ederek Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve elçilik çalışanlarıyla bir araya geldi. Özvar'a Tunus ziyaretinde Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak ile rektörler eşlik etti.