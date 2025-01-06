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YÖK Başkanı Özvar: Suriye'deki Üniversitelerin Kalkınmasına Destek Olacağız

YÖK Başkanı Özvar: Suriye'deki Üniversitelerin Kalkınmasına Destek Olacağız
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Suriye'deki üniversitelerin kalkınmasına ve gelişmesine destek olacaklarını açıkladı. Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşleriyle paylaşmaya hazır olduklarını belirten Özvar, bu konuda mevkidaşlarıyla temaslarının devam ettiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak Suriye'deki üniversitelerin kalkınmasına ve gelişmesine destek vereceklerini bildirdi.

Özvar, 2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonuna Dair Üniversiteler ile Bölgesel Toplantıların dördüncüsünü gerçekleştirmek üzere geldiği İzmir'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşleriyle paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Bu konuda mevkidaşlarımızla temaslarımız devam ediyor." dedi.

Suriye'de halkın teveccüh edeceği bir demokratik düzenin inşa edilmesini temenni ettiklerini ifade eden Özvar, şunları kaydetti:

"Suriye'de eski rejimden kaynaklanan yükseköğretime ilişkin muhtelif sıkıntılar yaşanmıştı. Yükseköğretim Kurulu ve üniversiteler olarak komşu, dost Suriyeli kardeşlerimizle bu konuda birlikte çalışacağız. Mevkidaşlarımızla yapacağımız karşılıklı istişareler neticesinde Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'nin yükseköğretim tecrübesini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya hazırdır. Bu konuda temaslarımız devam etmektedir. İnşallah orada da üniversitelerin kalkınmasına, gelişmesine Türkiye olarak destek vereceğiz. Bu konuda meslektaşlarımızla temas halindeyiz. Yükseköğretim alanında diğer bütün ülkelere nasıl barış, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde destek veriyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de her türlü desteği vereceğiz."

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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