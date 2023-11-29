YÖK Başkanı: NÖROM Yapay Zeka Çalışmalarına İvme Kazandıracak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NÖROM) yapay zeka çalışmalarına ivme kazandıracağını söyledi. Özvar, 2024-2025 yılında yapay zeka temelli yeni programlar açılacağını ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere bu alanda yetkinlik kazandırılacağını duyurdu.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 3 üniversite ortaklığında kurulan Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NÖROM) yapay zeka çalışmalarına ivme kazandıracağını söyledi. Özvar, 2024-2025 yılı itibarıyla yapay zeka temelli yeni programlar açılacağını ve üniversitelerimizde bu programlar vasıtasıyla üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimize bu alanda yetkinlik kazandırmaya başlayacağımızı duyurmak isterim dedi.

Gazi Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortaklığında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın desteğiyle kurulan 'Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NÖROM) açılışı gerçekleştirildi. Nörobilim veri kazanımı ve nöroteknolojik çözümler geliştirilmesinin yanı sıra, nörobilim ekosistemi oluşturulması hedeflenen merkezin açılışına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, NÖROM Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Bolay Belen ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

MANDAL GELECEĞİN SORUNLARINA CEVAP VERECEK

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, NÖROM gibi merkezlerin artarak devam edeceğini düşündüğünü belirterek, Geleceğin sorunlarına yenilikçi yaklaşımlarla cevap vereceğini düşünüyorum. Bir sonraki evresinin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda; YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından yürütülecek bir süreçle bunu 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapısına doğru dönüşebilme imkanı olan en öncü girişimlerden birisi olduğunu düşünüyorum dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, nörobilimin ortaklığa uygun bir merkez kazandığını söyleyerek, Sinirbilim, multidisipliner bir yapı olarak birçok bilim disiplininin bir arada çalışmasını zorunlu kılıyor. Böyle 3 güzide üniversitemizin beraberce kullanacağı bir mekan dizayn edilmesinden dolayı ben ilgili arkadaşları kutluyorum. Sinirbilim öncülüğünde yeni mükemmeliyet merkezlerine de ihtiyaç var. Bu tip merkezlerin sayısının tematik olarak artması gerektiğini düşünüyorum diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, merkez için 38 kadro aldıklarını, haftaya Cuma günü ilana çıkacaklarını söyleyerek, Bu arkadaşlarımızı burada istihdam edip, süratle merkezimizin çalışmasına vesile olacağız dedi.

'YÖK'ÜN YAPAY ZEKA VİZYONUYLA ÖRTÜŞÜYOR'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, merkezin disiplinler arası bir anlayışla nörobilim alanında araştırmalar yürüteceğini belirtti. NÖROM'un yapay zeka çalışmaları için önemine işaret eden Özvar, Yapay zeka çalışmalarını önümüzdeki dönemde stratejik bir mesele olarak görüyoruz. Açılan lisans programları ve enstitülerle bu konuda bir atılım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2024-2025 yılı itibarıyla yapay zeka temelli yeni programlar açılacağını ve üniversitelerimizde bu programlar vasıtasıyla üniversite sınavlarına girecek öğrencilerimize bu alanda yetkinlik kazandırmaya başlayacağımızı buradan duyurmak isterim. NÖROM'un yapay zeka çalışmalarına da büyük bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Bu bakımdan NÖROM'un faaliyetlerinin YÖK'ün yapay zeka vizyonuyla örtüştüğünü ve merkezimizin yapay zeka çalışmalarımıza da önemli katkılar vereceğine canı gönülden inandığımı paylaşmak istiyorum. NÖROM'da yürütülen projeler ve elde edilecek verilerle, sağlıktan mühendisliğe, ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok teknolojinin milli imkanlarla geliştirilmesi mümkün olacaktır. Bu merkezin göstereceği başarı, benzer başka merkezlerin kurulmasına da ön ayak olacaktır ifadelerini kullandı. (DHA)