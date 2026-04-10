YÖK Başkanı Erol Özvar, Ege Bölgesi'ndeki Üniversiteleri Ziyaret Etti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Özvar, İzmir Katip Çelebi ve Bakırçay üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü (İYTE) de ziyaret etti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, 9-10 Nisan tarihlerinde bazı temaslarda bulunmak üzere İzmir'e geldi. İzmir'deki ikinci gününde ilk olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni ziyaret eden Özvar, Rektör Prof. Dr. Saffet Köse'den üniversitenin faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı. Özvar, daha sonra İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne geçti. Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı halkoyunları ve okçuluk kursunda eğitim gören öğrencilerle bir araya gelen Özvar, Hukuk Fakültesi Duruşma Salonu'nu inceleyip, Rektör Prof. Dr. Rasim Akpınar'dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Özvar, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran'ı da ziyaret etti. Özvar'ı İYTE'de karşılayan 4 yaşındaki ana sınıfı öğrencisi Dua Marla Aksekili, çiçek verdi.

Özvar, daha sonra Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerin rektörleriyle bir araya gelerek devam eden çalışmaları dinledi, bilgi alışverişinde bulundu. Özvar'a ziyaretlerinde, Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Naci Gündoğan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu, Prof. Dr. Mahmut Ak, İzmir ve Ege Bölgesi'ndeki rektörler de eşlik etti.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı