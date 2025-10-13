Haberler

YKS'yi 1 dakika ile kaçırmıştı! Genç kadına canlı yayında para yağdı

YKS’yi 1 dakika ile kaçırmıştı! Genç kadına canlı yayında para yağdı
Güncelleme:
Haziran ayında gerçekleştirilen YKS'yi yalnızca 1 dakika geç kalarak kaçırmasıyla gündeme gelen Elif K., bu kez sosyal medyada yaptığı canlı yayınla dikkatleri üzerine çekti. Genç kadına dakikalar içinde büyük miktarda bağış yapıldı.

Haziran ayında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kaçırmasıyla gündeme gelen Elif K., okul önünde bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem yanımdaydı ama sınava 1 dakika geç kaldım. Seneye tekrar deneyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA GELEN BEKLENMEDİK BAĞIŞ

Sınavdaki talihsizliğin ardından sosyal medyada 'rul3k2' kullanıcı adıyla yayın yapmaya başlayan Elif K., yakın zamanda gerçekleştirdiği bir canlı yayında büyük bir sürprizle karşılaştı. Yayını izleyen bir takipçisi, genç kadına tam 61 bin TL'lik bağışta bulundu.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Bu beklenmedik destek karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Elif K.,"Oha arkadaşlar, ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Çok kötü hissettiriyorsunuz, durun" diyerek duygularını dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA İNFİAL YARATTI

Elif K.'nin canlı yayında aldığı büyük bağış, kısa sürede sosyal medya platformlarında yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar genç yayıncıyı cesaretlendiren destek mesajları paylaştı. Ancak bağış miktarının büyüklüğü, bazı kişiler tarafından eleştiri ve tartışma konusu oldu.

500

Yorumlar (1)

DiYaRBaKıRLı:

Ülkede ne çok salak var

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
