YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı
Antalya'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir adayın küpesini çıkaramaması nedeniyle sınava girememesi üzerine başlayan kıyafet tartışmalarına Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da dahil oldu. Akkiraz, "Bir genç kızımızın sınava nasıl giyinip gideceğine kimsenin karışamayacağı özgürlüğü savunacağız. İster türbanla gidecek, ister şortla gidecek" dedi.
Hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında bir öğrenci küpesinin çıkaramaması nedeniyle sınava giremedi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin önünde yaşanan olayda genç kızın kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu oldu.
"İSTEYEN TÜRBANLA İSTEYEN ŞORTLA GİDER"
Tartışmalara ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da tepkigösterirken paylaşımında, "Bir genç kızımızın sınava nasıl giyinip gideceğine kimsenin karışamayacağı özgürlüğü savunacağız. İster türbanla gidecek, ister şortla gidecek" ifadelerini kullandı.