YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı
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Antalya'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bir adayın küpesini çıkaramaması nedeniyle sınava girememesi üzerine başlayan kıyafet tartışmalarına Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da dahil oldu. Akkiraz, "Bir genç kızımızın sınava nasıl giyinip gideceğine kimsenin karışamayacağı özgürlüğü savunacağız. İster türbanla gidecek, ister şortla gidecek" dedi.

Hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında bir öğrenci küpesinin çıkaramaması nedeniyle sınava giremedi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin önünde yaşanan olayda genç kızın kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"İSTEYEN TÜRBANLA İSTEYEN ŞORTLA GİDER"

Tartışmalara ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da tepkigösterirken paylaşımında, "Bir genç kızımızın sınava nasıl giyinip gideceğine kimsenin karışamayacağı özgürlüğü savunacağız. İster türbanla gidecek, ister şortla gidecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarıbirlitresu:

Gençlerin 1 senedir emek vererek ömür boyuda ugraşarak geleceklerini belirleyecekleri bir sınava bir genç kızın gecelikle gelip dikkatlerini bozmaya hakkı yok bu özgürlük değil özgürlüğün önce tanımını öğrenin Sabahat hanim

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Haber YorumlarıSelim Demir:

laik antalya için az bile çıplak gitmesi gerekirdiii

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

burda sorun şort değil. olayı çarpırtmayın, cahiller topluluğu

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Haber YorumlarıSelim Demir:

ister donsuz niye dememişş

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Bende bir sonraki sınava don giyip gideceğim Sabahat hnm gibi de kafamı kırmızıya boyayacagım

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