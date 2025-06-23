YKS'ye damga vuran kıyafet tartışmasına Sabahat Akkiraz da katıldı

Hafta sonu gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumlarında bir öğrenci küpesinin çıkaramaması nedeniyle sınava giremedi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin önünde yaşanan olayda genç kızın kıyafeti sosyal medyada tartışma konusu oldu.

"İSTEYEN TÜRBANLA İSTEYEN ŞORTLA GİDER"

Tartışmalara ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz da tepkigösterirken paylaşımında, "Bir genç kızımızın sınava nasıl giyinip gideceğine kimsenin karışamayacağı özgürlüğü savunacağız. İster türbanla gidecek, ister şortla gidecek" ifadelerini kullandı.