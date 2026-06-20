ADAYLAR SINAV SORULARINI DEĞERLENDİRDİ

Türkiye genelinde YKS kapsamında gerçekleştirilen TYT oturumu, saat 13.00'te sona erdi. Öğrenciler, sınav sorularını değerlendirdi. Emirhan Demir, Türkçe, felsefe ve matematik testlerinde biraz zorlandığını belirtti. İklim Sevil Yıldız, genel olarak güzel bir sınav olduğunu belirterek, "Çok stres olmadığım için denemeden farklı hissettirmedi. Sosyal bilgiler genel olarak daha belirleyiciydi. Onun haricinde güzel bir sınavdı. Hedefim hukuk, beklediğimden daha yüksek performans gösterdiğimi düşünüyorum" dedi. Irmak Özseven ise "Türkçe güzel başladı, sonra ben matematikle devam ettim. Matematik biraz daha ÖSYM diline yakındı zaten, alıştığımız tarzdaydı. Sosyal bilgiler beklediğimden daha zordu. Yerleşeceğim ilk defa, geçen sene mezuna bırakmıştım, İstanbul'da okumak istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı