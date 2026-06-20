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YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı

YKS'nin ilk oturumu olan TYT başladı
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Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 628 adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumu TYT, saat 10.15'te başladı. Adaylara 120 soru için 165 dakika süre verilirken, sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak.

Türkiye genelinde 2 milyon 425 bin 628 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) saat 10.15'te başladı.

Yks'nin ilk oturumu olan TYT an itibarıyla gerçekleştiriliyor. Adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek ve sınav için adaylara 165 dakika süre verilecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy'un paylaştığı verilere göre, TYT'ye 2 milyon 425 binin üzerinde aday başvurdu. Sınavın ardından YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri ise (AYT) yarın saat 10.15'te, üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45'te yapılacak.

Başkan Ersoy, adayların yarım saat önce sınav binalarında hazır bulunmalarını istedi

Başkan Ersoy, adayların sınav binalarına zamanında ulaşmaları, sınav giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. Edinilen bilgilere göre sınav sonuçlarının ise 22 Temmuz tarihinde açıklanması planlanıyor. Öte yandan sınav nedeniyle birçok ilde okul çevrelerinde sessizlik sağlanması ve trafik yoğunluğuna karşı gerekli tedbirlerin alınması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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