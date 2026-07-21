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YKS Kontenjan Kılavuzu yayımlandı

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ÖSYM, 2026 YKS Kontenjan Kılavuzu'nun 21-28 Temmuz tarihleri arasında resmi sitesinde yayımlanacağını duyurdu. Adayların tercihlerini yapmadan önce güncel kılavuzu incelemeleri gerektiği vurgulanıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) Kontenjan Kılavuzu'nun erişime açıldığını duyurdu.

Ösym, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Kontenjan Kılavuzu'nun da Ösym'nin resmi sitesinde yayımlandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-28 Temmuz tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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