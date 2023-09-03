- YKS'de dereceye giren öğrenciler Sincan'da ödüllendirildi

ANKARA - Sincan Belediyesi tarafından Yüksek Öğretim Kurumları sınavında dereceye giren öğrencilere para ödülü verildi.

YKS'de derece yapan öğrenciler ve aileleri için Sincan Belediyesi Kültür Evinde ödül töreni düzenlendi. Törene, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın yanı sıra derece yapan öğrenciler ve aileleri katıldı. Ercan, konuşmasından önce törene katılan öğrenci ve ailelerle tek tek tokalaşarak, başarılarından ötürü kendilerini tebrik etti. Burada konuşan Ercan, belediyecilik anlamında gençlerin çok ayrı bir yeri olduğunu ve onlar için eğitim, kültür ve spor anlamında sayısız hizmetler yaptıklarını vurgulayarak, "Üniversite sınavı da bir insanın hayatında çok önemli bir dönüm noktasından bir tanesi. Seçtikleri meslekler, onların yaşamların sonuna kadar taşıyacakları adeta unvanları oluyor. Bugün burada hem üniversiteye hazırlanma sürecinde millet kıraathanelerinde sunduğumuz imkanlarla, ücretsiz ikramlarımızla, sessiz ve konforlu ortamda ders çalışma imkanlarıyla hazırlarken, bir taraftan da sınav stresini, gerilimini atacak bir takım etkinlikler de yapıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin eğitimine destek vermek amacıyla dijital hazırlama setleri de hazırladıklarını dile getiren Ercan, "Bunları ücretsiz dağıtıyoruz. Hatta bu konuda da iddialıyız. Bu dijital setler öylesine zengin içerikli ki başka hiçbir kaynağa para vermelerine, dershaneye gitmelerine gerek yok. İnşallah bu yıl da hazırlıyoruz ve eylül ayının sonuna doğru gençlerimize bunu da ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlarımız bilgi ve tecrübe paylaşımı yaptı"

Sınav sonra tercih döneminin de önemine değinen Ercan, "Biz bundan yıllar önce girdik. O zaman bile bize yol gösterecek, rehberlik edecek birinin ihtiyacını çok hissederdik. Şimdi olay çok daha spesifik ve karmaşık. Gerek bölümler, gerek üniversitelerin sayısı çok artmış vaziyette. Karşılık bulan meslekler noktasında öğrencilerimizin de sadece aldığı puanlar Türkiye sıralaması değil aynı zamanda mesleki yatkınlıkları ve kişisel eğilimleri de değerlendirerek bir tercih çok önemli. Bu anlamda geçtiğimiz ay tercih destek programı yaptık, Türkiye'de gündem oldu. Cumhurbaşkanı yardımcımız ve bakanlarımız geldiler. Bir bilgi paylaşımı, tecrübe paylaşımı yaptı. Ayrıca alanında uzman kişiler de çocuklarımıza yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

"Adıyaman'daki öğrencileri de unutmadık"

Bu ödül projesini yaparken Adıyaman'daki öğrencileri de unutmadıklarını ekleyen Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

"Deprem sürecinde sürekli Adıyaman'daydık. Adıyaman'a konteyner kentler yaptık, çarşı yaptık. Dolayısıyla Adıyaman'a çok desteklerimiz, yatırımlarımız oldu. Dolayısıyla Adıyaman'la bir kardeşlik hukukumuz gelişti. Adıyaman'da Sincan'a dair çok olumlu bir hava var. Sincan'da da aynı şekilde Adıyaman'a yönelik öyle bir algı var. Bu ödül açıklamamıza Adıyamanlı gençleri de dahil ettik. Hem Sincan'da hem Adıyaman'da dereceye giren çocuklarımıza ödüllerini bugün Sincan'da vereceğiz. Önümüzdeki günlerde de Adıyamanlı gençlerle bir araya geleceğiz ve onlara da orada ödüllerini takdim etmiş olacağız."

Ödül çerçevesinde üniversite sınavında ilk 10'a giren öğrencilere 100 bin, ilk 100' giren öğrencilere 75 bin, ilk bine giren öğrencilere 30 bin ve ilk 10 bine giren öğrencilere ise 10 bin Türk Lirası ödül verildi.

Programın sonunda ise Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, derece yapan öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmadı.