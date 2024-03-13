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Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 25. Yönetim Bilimleri Kongresi Başarıyla Sonuçlandı!

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Yılın en büyük öğrenci etkinliklerinden 25. Yönetim Bilimleri Kongresi başarıyla sonuçlandı. Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur ve sektörün önde gelen isimleri bu kongrede kariyer yolculuklarını anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından bu yıl 7-8-9 Mart tarihleri arasında hibrit gerçekleşen 25. Yönetim Bilimleri Kongresi, "Yönetimin Şifreleri" ana temasıyla 3 gün boyunca hem İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi hem de etkinliğin web sitesi üzerinden katılımcılarını ağırladı. Kongre; Oturumlar, Vaka Çalışmaları, Kariyer Alanı ve Workshoplar olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyordu. Sektörün önde gelen yöneticilerinin, sanat ve spor dünyasından bazı isimlerin ve önde gelen akademisyenlerin güncel yönetim anlayışına değindiği bu etkinlikte katılımcıların kariyer yolculukları için değerli deneyimler edinerek ayrılması hedeflendi. İşte kongreye katılan bazı katılımcılar:

Haberler.com CEO'su Sümeyra Teymur

Prometeon CFO'su Mehmet Kaldırım

Boyner CTO'su Cihan Yıldız

Tavuk Dünyası CMO'su Ceylan Özmen

PeP Genel Müdürü Mehmet Sadioğlu

Gazeteci, Yazar Cem Seymen

Obilet Co-Founder'ı Ali Yılmaz

Youthall Co-Founder'ı Elis Yılmaz Aykan

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan

Danone Aptamil & Bebelac Pazarlama ve Bebelac Tanıtım Lideri Ümit Abacıoğlu

Odeabank Bireysel Krediler Tahsis Direktörü Atilla Koç

Cevdet Alemdar - Sabancı Holding Sanayi Grup Müdürü

Kibar Holding HR Başkan Yardımcısı Şennur Kuru gibi isimlerin yer aldığı etkinlikte ayrıca şirket yetkilileriyle birebir görüşme imkanları, sürpriz çekilişler ve çok daha fazlası vardı.

Yılın En Büyük Öğrenci Etkinliklerinden 25. Yönetim Bilimleri Kongresi Başarıyla Sonuçlandı!

Haberler.com / Betül Cirit - Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi Sümeyra Teymur Eğitim Haberler

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