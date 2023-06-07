Yeşilyurt'ta Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin sergisi açıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin dönem sonu sergisi açıldı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el işi ve dikiş nakış kurslarında eğitim gören 20 kursiyerin yaptığı ürünlerin sergisi, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde eğitim gören kursiyerlerin dönem sonu sergisi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında el işi ve dikiş nakış kurslarında eğitim gören 20 kursiyerin yaptığı ürünlerin sergisi, Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi.

Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, burada yaptığı konuşmada, kursiyerlerin bir yıl boyunca el emeği göz nuruyla işledikleri biçki dikiş nakış kurslarındaki ürünlerin hayırlı olmasını diledi.

Kurdele kesilip açılışı yapılan sergide nakış, bebek ve çocuk kıyafetleri, çeyizlik ve günlük giyim kıyafetleri ile çantalar bulunuyor.

Serginin açılışına Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Arif Horasan, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ar, AK Parti İlçe Başkanı Osman İçten, MHP İlçe Başkanı Ahmet Turan Aydoğan ile davetliler katıldı.

Serginin bir hafta açık kalacağı öğrenildi.

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