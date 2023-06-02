YENİMEK Yaz Kursları Kayıtları Başladı

Yenimahalle Belediyesi'nin YENİMEK yaz kursu kayıtları, 7'den 70'e tüm vatandaşlar için başladı. Kayıtlar, 01-16 Haziran arasında YENİMEK kurs merkezlerinden yapılabilecek.

Kayıtların tamamlanmasının ardından 3 Temmuz Pazartesi günü eğitime başlayacak vatandaşlar, YENİMEK yaz kurslarında; el sanatları, sanat ve tasarım, seramik ve cam teknolojisi, bilgisayar işletmenliği, fotoğraf çekimi, ilk yardım, takı tasarım, giyim-üretim teknolojisi, temel makyaj, kuaförlük, kurabiye ve pasta yapımı, etkili ve hızlı konuşma, satranç, gitar, bağlama, keman gibi birçok branşta alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim alacak.

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI YAPIYORLAR

Kurslarda eğitim alan ilçe sakinlerinin aile bütçelerine katkı yaptıklarını ve yeteneklerini keşfettiklerini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "YENİMEK ile gencinden yaşlısına tüm ilçe sakinleri, kendini geliştirmek ve yeteneğini keşfetmek için kurslarımıza geliyor. Ayrıca kurslarımıza gelen vatandaşlarımız meslek öğrenirken, yeni arkadaşlıklar kuruyor, komşuluk ilişkilerini geliştiriyor. Aynı zamanda buradan öğrendiklerini uygulayarak ürettiklerini satan ve bu sayede aile bütçesine katkı sağlayan vatandaşlarımız var. Bunlar bizim için mutluluk ve gurur verici" dedi.