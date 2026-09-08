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Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi

Yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları değerlendirildi
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İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda il yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda il yöneticilerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; uyum haftası çalışmaları, okul güvenliği ve temizliği, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere eğitim gündemindeki önemli başlıklar ele alındı.

Yeni döneme ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında birim yöneticilerinden bilgi alan İl Müdürü Süleyman Ekici, eğitim-öğretim sürecinin güvenli, sağlıklı ve nitelikli bir şekilde yürütülmesi için yapılacak çalışmaların titizlikle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca birimler arası koordinasyon, yürütülen çalışmalar ve yeni döneme yönelik planlamalar değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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