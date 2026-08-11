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Yükümlülere Madde Bağımlılığı Semineri

Yükümlülere Madde Bağımlılığı Semineri
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Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde düzenlenen seminerde, yükümlülere madde kullanımının riskleri ve bağımlılıktan korunma yolları anlatıldı. Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak'ın verdiği eğitimde, farkındalık oluşturma ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları konuları ele alındı. Müdürlük, bu tür bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen seminerde, yükümlülere madde kullanım riskleri ve bağımlılıktan korunma yolları hakkında bilgi verildi.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülülere yönelik sürdürülen bilgilendirme çalışmaları kapsamında, Balıkesir Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Baybars Kaan Yeşilırmak tarafından "Madde Kullanma Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" konulu seminer düzenlendi.

Seminerde, madde kullanımının oluşturabileceği riskler, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgiler aktarıldı. Programla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturulması ve yükümlülerin bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yükümlülere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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