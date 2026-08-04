İpekyolu Müftüsü Tavlaşoğlu, Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Van'ın İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, devam eden yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrenciler ile yakından ilgileniyor.

İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından ilçe genelindeki camilerde devam eden Yaz Kur'an Kurslarına yönelik ziyaretler aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu ile Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü M. Cevat Geylani, çeşitli camilerde öğrenciler ve görevli din görevlileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde öğrencilerin Kur'an-ı Kerim öğrenme azmi ve kurslardaki eğitim ortamı yerinde gözlemlenirken, İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, Yaz Kur'an Kurslarının çocukların manevi gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Tavlaşoğlu, kurslarda fedakarca görev yapan din görevlilerine emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı