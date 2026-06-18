Yatağan Orman İşletme personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yatağan Orman İşletme Müdürlüğünde görev yapan memur ve işçi personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimi gerçekleştirildi.

Personelin çalışma hayatında karşılaşabileceği risklerin en aza indirilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitim programına çok sayıda personel katıldı. Eğitimde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının önemi vurgulanırken, çalışanların güvenli bir çalışma ortamında görev yapabilmeleri için dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıntılı olarak ele alındı.

Program kapsamında katılımcılara iş kazalarının nedenleri, iş yerlerinde karşılaşılan risk faktörleri, meslek hastalıklarının oluşum süreçleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca muhtemel acil durumlarda uygulanması gereken ilk yardım müdahaleleri konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, özellikle ormancılık faaliyetlerinin doğası gereği yüksek risk taşıyan çalışma alanlarında alınması gereken koruyucu önlemler üzerinde duruldu. Kişisel koruyucu donanımların doğru kullanımı, güvenli çalışma yöntemleri ve acil durumlarda izlenecek prosedürler konusunda personele kapsamlı bilgiler aktarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı