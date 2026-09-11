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Yatağan’da okul heyecanı balon şovla renklendi

Yatağan’da okul heyecanı balon şovla renklendi
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen Uyum Haftası etkinliklerinde öğrenciler, balon evi atölyesi ve balon şovlarla eğlenceli anlar yaşadı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen Uyum Haftası etkinliklerinde öğrenciler, balon evi atölyesi ve balon şovlarla eğlenceli anlar yaşadı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen Uyum Haftası etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. TEK Mehmet Akif Ersoy Anaokulu tarafından düzenlenen etkinliklerde minik öğrenciler, çeşitli aktivitelerle yeni eğitim dönemine keyifli bir başlangıç yaptı. Etkinliklere Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan ile Şube Müdürü Soner Kaya da katılarak öğrenciler ve velilerle bir araya geldi. Uyum Haftası kapsamında gerçekleştirilen Balon Evi Atölyesi ve balon şov etkinlikleri, öğrencilerin eğlenerek okula uyum sağlamalarına katkı sundu. Miniklerin neşeli anları etkinlik alanında renkli görüntüler oluşturdu.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, uyum etkinlikleriyle öğrencilerin eğitim hayatına olumlu bir başlangıç yapmalarının hedeflendiği belirtilirken, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için sağlıklı ve başarılı geçmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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