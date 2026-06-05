Yaşar Üniversitesi'ne Avrupa'dan saygın görev

Yaşar Üniversitesi, Avrupa'nın en büyük gıda inovasyonu topluluklarından biri olan EIT Food'un 2026-2028 dönemi Türkiye Ülke Temsilciliği görevini yeniden üstlenmeye hak kazandı. Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) ağı ile Türkiye'nin tarım-gıda ekosistemi arasında köprü görevi üstlenecek olan üniversite, sürdürülebilir gıda sistemleri, girişimcilik ve inovasyon alanlarında uluslararası ölçekte önemli çalışmalara liderlik yapmaya devam edecek.

Avrupa'nın lider gıda inovasyon topluluğu EIT Food'un 2026-2028 dönemi Türkiye Ülke Temsilciliği görevine tekrar seçilen Yaşar Üniversitesi, Impact Hub İstanbul (Foodback) liderliğindeki bir konsorsiyum bünyesinde Türkiye Ülke Temsilcisi olarak görev yapmaya devam edecek. Üniversite, tarım ve gıda alanında uluslararası iş birliklerini güçlendirecek önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor.

Yaşar Üniversitesi, Türkiye'deki tarım-gıda ekosistemi ile Avrupa'daki inovasyon ağları arasında stratejik bir bağlantı noktası olacak. Üniversite; girişimciler, araştırmacılar, sanayi temsilcileri ve kamu kurumları için Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü ağına erişim sağlayan önemli bir merkez görevi üstlenecek.

Önemli bağlantı yürütücülüğü

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel yürütücülüğünde; girişimcilik, sürdürülebilir gıda sistemleri, inovasyon, eğitim ve uluslararası iş birlikleri alanlarında Türkiye'deki paydaşlarla EIT Food ekosistemi arasında köprü kuracak.

Yerel tarım-gıda girişimlerine destek

Temsilcilik kapsamında yürütülecek çalışmalar arasında yerel tarım-gıda girişimlerinin desteklenmesi, girişimlerin EIT Food programlarına entegre edilmesi, yüksek nitelikli iş gücünü destekleyecek eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve yeni teknolojilerin sektöre aktarılması bulunuyor. Ayrıca, finansman olanaklarına erişim, uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi ve stratejik ağların kurulması süreçlerinde de aktif rol üstlenilecek.

Tarıma nitelikli insan kaynağı

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve EIT Food Türkiye Ülke Yürütücüsü Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, üstlenilen temsilcilik kapsamında özellikle girişimcilik, eğitim ve teknoloji transferi alanlarında yoğun çalışmalar yürütüleceğini ifade ederek, "Yerel tarım-gıda girişimlerini birebir desteklerle EIT Food programlarına dahil edeceğiz. Aynı zamanda 'Gıda Sistemleri Yüksek Lisansı' ve 'Dirençli Tarım Akademileri' gibi eğitim programlarıyla sektörde nitelikli insan kaynağının gelişimine katkı sağlayacağız. Tarım-gıda alanındaki yenilikçi teknolojilerin yaygınlaşması ve uluslararası iş birliklerinin güçlenmesi için aktif çalışmalar yürüteceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı