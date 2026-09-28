Haberler

Yalova'da okul kantinleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'da okul kantinleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova'da yeni eğitim-öğretim yılıyla okul kantinlerinde gıda denetimi yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kantinlerde hijyen, son tüketim tarihi ve muhafaza şartlarını inceledi; denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca süreceği bildirildi.

Yalova'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim yaptı. Denetimlerde kantinlerde satışa sunulan gıda ürünlerinin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Ekipler ayrıca işletmelerin hijyen şartlarını, ürünlerin son tüketim tarihlerini ve muhafaza şartlarını inceledi.

Öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla okul kantinlerine yönelik denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel'den Erdoğan'a fon skandalı tepkisi: Haberin varsa istifa edeceksin, yoksa sandığı getireceksin

Fon skandalında 'Yakalandınız' çıkışı! İstifa ya da sandık dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Sallai'ye ayrılık şartı

Galatasaray'da son karar: 20 milyon Euro'yu getiren onu alır
Evinde 295 gram metamfetamin çıktı! Şüpheliden pes dedirten 'limon tuzu' savunması

Evinden 295 gram uyuşturucu çıktı! Savunması pes dedirtti
Komşuları, erkek arkadaşıyla buluşan genç kızı gizlice kayda alıp...

Komşunun kızını gizlice kayda alıp...

Kiev Bilimler Akademisi'ne dron saldırısında akademisyenler yangından kaçmak için pencerelerden atladı

Başkentin kalbi vuruldu: Çalışanlar can havliyle pencerelere koştu

Cezaevinde yok artık dedirten firar

Yok böyle firar!
Fon mağdurları 7 gruba bölünerek ödeme yapılacak! İşte masadaki formül

İşte masadaki formül! Fon mağdurları paralarını bu şekilde alacak

Damadı teslim oldu, Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz