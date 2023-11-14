Yakın Koruma Eğitimi İçin Uzaktan Eğitim Yeterli Değil

Uluslararası Yakın Koruma Savunma Eğitim Federasyonu (UYKSEF) Genel Başkanı Süleyman Kocabıyık, "Birçok kişinin ilgisini çeken yakın korumalık mesleğini icra edebilmek için kapsamlı bir eğitimden geçmek gerekiyor. Uzaktan eğitimle yakın koruma olunmaz" dedi.

Uluslararası Yakın Koruma Savunma Eğitim Federasyonu (UYKSEF) Genel Başkanı Süleyman Kocabıyık, "Tarihte muhafızlık, bugün ise yakın korumalık olarak adlandırılan bu mesleği icra etmek için sıkı bir eğitimden geçmek gerektiriyor. Biz de bu mesleğin profesyonel anlamda yapılabilmesi ve belgelendirilmesi için uzun yıllara dayanan dövüş sanatları tecrübemizden hareketle 2019'da ilk adımı attık. Bugün 15 ülkede resmi temsilcisi bulunan Uluslararası Yakın Koruma Savunma Eğitim Federasyonu'nu kurduk. Şu an İstanbul ve Ankara'da eğitim veriyoruz. Öte yandan mesleğin itibarının korunması için de çalışmalar yürütüyoruz. En büyük mücadeleyi ise sahte belgeler dağıtan, online eğitimle bu mesleğin yapılabileceğini iddia eden kişilere karşı veriyoruz" diye konuştu.

"AYLIK ÖĞRENCİ KAPASİTEMİZİ 200 KİŞİYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kocabıyık, "Bu alanda 27 yılımı doldurdum. Süreç boyunca sektörün her alanına nüfuz etme şansı yakaladım. Ben ve ekibim edindiğimiz tecrübeyle birçok tanınmış isme hizmet verme şansı yakaladık. 2011'den bugüne kadar aralarında Paris Hilton, Kevin Costner, Ronaldo, Okhaca, Madonna, Inna ve Gheorghe Hagi gibi isimlerin de bulunduğu 30'dan fazla dünya starının korumalarını yetiştirdik. Kurulduğumuz ilk yıllarda İzmir'de toplam 100 metrekarelik küçük bir yerimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada ise İstanbul'da, yatakhaneli, 40 kişilik bir konferans salonu, 30 kişilik bir spor salonu bulunan bin 200 metrekarelik bir tesisimiz var. Aynı donanıma sahip Ankara'daki tesisimiz de 700 metrekarelik bir alanı kaplıyor. 5 yıl içinde Adana ve İzmir'de 2 ayrı merkez açmak ve Ankara'da açık bir eğitim poligonu kurmak istiyoruz. Aylık 70 civarındaki öğrenci kapasitemizi de 200 kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizin çok büyük kısmı askeri personellerden, bir kısmı da sivillerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLAN BELGE VERİYORUZ"

Kocabıyık, "Bizi diğerlerinden ayıran 2 önemli özellik var. Birincisi verdiğimiz eğitimin içeriği, ikincisi ise belgemizin geçerlilik gücü. Eğitimlerimizde, meskun mahal, suikast önleme, öncü ve artçı istihbarat, kişi koruma ve kaçırma, saldırı altında VIP koruma, motorize koruma ve SMK Self Defans gibi birçok kritik konuyu işliyoruz. Eğitim sürelerimiz 4 gün ile 13 gün arasında değişiyor. Verdiğimiz belgeler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Yönetim Bilgi Sistemi'ne (PYBS) 'NATO Koruma Kurs Belgesi' olarak işletilebilen belgelerdir. Bu sebeple Avrupa ülkelerinde geçerli olan tek yakın koruma belgesi olma özelliği de taşıyor" dedi.