İzmir'de sağanak yağış sınav trafiğini olumsuz etkiledi
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İZMİR'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluşunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bazı öğrenciler sınav merkezlerine koşarak son dakikalarda ulaştı.
İZMİR'de etkili olan sağanak nedeniyle trafikte yoğunluk oluşunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren bazı öğrenciler sınav merkezlerine koşarak son dakikalarda ulaştı.
YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Türkiye genelinde ve Lefkoşa'da saat 10.15'te başladı. İzmir'de adaylar, erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Ancak gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur, sınav sürecini olumsuz etkiledi. Yağışlı havanın etkisiyle oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle öğrencilerden bazıları sınav merkezlerine koşarak gitti. Ege Üniversitesi'nde sınava girecek olan öğrencilerin pek çoğu son dakika içeri alındı.'YAĞMURLU HAVANIN AZİZLİĞİ OLDU'Kızı Buket'i sınava getiren Mesut Serih, "Yağmurlu havanın azizliği oldu. Uzak yerlerden gelmenin zorluğu var. Az önce kızını sınava getiren bir kadın burada sinir krizi geçirdi. Kızını son dakika yetiştirdi. Yolda çöp kamyonu nedeniyle beklemek zorunda kalmışlar. Sınav günleri daha fazla tedbir alınması lazım. En önemlisi öğrencilerin yakın okullarda sınava girmesi lazım. Herkesin bugün koşturduğunu gördük. Yazık günah, bütün bir senenin emeği var. Erken çıktık tedbirimizi aldık ama ona rağmen Ege Üniversitesi'nin yakınında bir süre trafiğe takıldık" dedi.'MAALESEF TRAFİK ÇOK KÖTÜYDÜ'
Oğlu Kaan'ı bekleyen Mevlüt Çelik, "Son derece yoğun bir maraton geçirdik. Allah tüm çocuklarımızın yardımcısı olsun. Maalesef trafik çok kötüydü. Biz sınavdan 45 dakika önce merkezdeydik ama ona rağmen çok trafik vardı. Aynadan baktığımda geride ciddi bir konvoy vardı. Önceki yıllardan üzücü sahnelere hep alışığız. Biz bu nedenle evden erken çıktık. Keşke herkes öyle yapsaydı diyeceğim ama bunun bir çözümü yok bu defa da öncesinde yığılma olacak" diye konuştu.