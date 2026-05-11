WBUS ile Watsons deneyimi kampüslere geri dönüyor

Deneyimi mağaza dışına taşıyarak gençlerle onların alanlarında bir araya gelmeyi sürdüren Watsons Türkiye, WBUS ile bir kez daha üniversite kampüslerine doğru yola çıktı. Bu yıl “WBUS Kampüste!” sloganıyla gerçekleşecek roadshow, Okan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’ndeki öğrencilere müzik, eğlence ve marka deneyimini bir arada sunacak.

Kampüslerde Festival Havası Esecek

WBUS roadshow kapsamında ziyaret edilecek üniversitelerde müzik hiç durmayacak. WBUS; DJ performanslarıyla yükselen tempo, eğlenceli yarışmalar, interaktif oyunlar, sürpriz hediyeler ve lezzetli ikramlarla öğrencileri festival atmosferinde bir deneyime davet ediyor. Gün boyu sürecek aktivitelerle üniversite kampüslerinde bahar döneminin en eğlenceli anları yaşanacak.

Mayıs ayı boyunca WBUS, kampüslerde gençlerle buluşmaya ve enerjiyi yükseltmeye devam edecek. Her güne eşlik edecek güzellik ve kişisel bakım markaları başta olmak üzere tüm etkinlik detayları Watsons Türkiye’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

11 Mayıs Pazartesi - Okan Üniversitesi

12 Mayıs Salı - Okan Üniversitesi

13 Mayıs Çarşamba - Marmara Üniversitesi

14 Mayıs Perşembe - Marmara Üniversitesi

15 Mayıs Cuma - Yıldız Teknik Üniversitesi

18 Mayıs Pazartesi - Yıldız Teknik Üniversitesi

20 Mayıs Çarşamba - Bilgi Üniversitesi

21 Mayıs Perşembe - Bilgi Üniversitesi

22 Mayıs Cuma - Bilgi Üniversitesi

