Vezirköprü'den Viyana'ya Erasmus stajı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde eğitim veren Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilecek staj programına katılacak.

Program öncesinde okul yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyet, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, okul müdürü Fazıl Gezer başkanlığındaki ekip, proje süreci ve Viyana'da gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özata ise öğrencilere başarı temennisinde bulunarak, uluslararası deneyimin önemine dikkat çekti ve projeye desteklerinin süreceğini ifade etti.

Stajın 28 gün süreceği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı