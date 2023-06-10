Van YYÜ Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Şevli yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Hamdullah Şevli, mazbatasını aldı.

YYÜ'den yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez atandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında düzenlenen toplantıda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan mazbatasını alan Şevli, rektörlük görevine yeniden layık görülmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Özvar'a teşekkür eden Şevli, 2019 yılında başladığı görevinde büyük bir kararlılık ve azimle kente, üniversiteye ve ülkeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Akademik kadroyu ve idari altyapıyı güçlendirdiklerini, bilimsel verimlilik ve huzurlu çalışma ortamı adına her talep ve öneriye önem verdiklerini dile getiren Şevli, şunları kaydetti:

"Birimlerimizin işleyişini sağlam bir zemine oturtmak için daimi bir iyileşme gösterdik. Öğrencilerimizin sorunları ile yakından ilgilenerek onlara her konuda destek sağladık. Paylaşılan her fikri bir cevher niteliğinde değerlendirip akıl ve mantık süzgecinden geçirip ortak akılla bütünleşik yönetim sistemi içerisinde sonuçlandırdık. 'Bize kıymet kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.' görüşünden hareketle üniversitelerin kuruluş amacı olan bilimsel bilgi üretme gayesini gerçekleştirmeye çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizin ulusal ve uluslararası alandaki konumunu en üst seviyeye çıkarmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kentin ve ülkenin gelecek hedeflerini esas alarak Van YYÜ adını başarıda ve bilime hizmette ülke sınırları dışında da duyuracak bir üniversite olmak için özveriyle çalışmaya devam edeceklerini bildiren Şevli, "Sadece eğitim öğretim ve araştırma misyonlarını yerine getiren bir üniversite değil, şehrinin ve bölgesinin kültürel, sanatsal ve tarihi değerlerine sahip çıkan, ülkesine hizmet etmeyi en büyük değer olarak gören; istikrarlı ve nitelikli araştırmalara ve projelere imza atan bir üniversite hüviyetiyle ülkemizin gelişim ve kalkınmasına, toplumsal refahın artmasına azami ölçüde katkıda bulunacağız." diye konuştu.